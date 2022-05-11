Будапешт, , 12:13 — REGNUM Власти Венгрии поддержат запрет на импорт российской нефти только в случае, если Еврокомиссия предложит решение проблем, которые могут последовать за такими действиями. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, эмбарго не должно распространяться на российскую нефть, которая поступает в Венгрию по трубопроводу.

«Венгрия займет эту позицию в ходе дальнейших переговоров», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что предложение Европейского союза о возможности введения эмбарго на российские энергоресурсы для Венгрии равносильно атомной бомбе.

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