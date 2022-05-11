Ереван, , 12:13 — REGNUM Оппозиционные партии Армении 11 мая организовали несколько колонн автомобилей, которые проводят в Ереване автопробеги с национальными флагами в рамках акции неповиновения. Об этом сообщает газета «Голос Армении».

На улицах Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

По данным журналистов, накануне вице-спикер парламента республики от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян призвал заполнить всю столицу национальными флагами. При этом другие акции протеста не будут прекращаться.

«В 16:00, соберёмся на этой площади Франции, чтобы обсудить важный вопрос», — сказал Сагателян.

Напомним, непрекращающиеся протестные акции в Ереване начались 17 апреля. Протестующие активизировались 1 мая и каждый день блокируют улицы в столице. Они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за его политики в отношении Нагорного Карабаха.