Сочи, Краснодарский край, 11 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности предъявлено владельцу собак, напавших 26 апреля на 12-летнюю девочку в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. 51-летний обвиняемый находится под стражей.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По данным следствия, девочка, приехавшая в Сочи с мамой из Саратовской области, вечером 26 апреля прошла на территорию участка, в поселке Лоо Лазаревского района города Сочи, который по периметру был огорожен забором не со всех сторон. На участке обвиняемый содержал семь крупных взрослых собак породы овчарка. Собаки свободно перемещались по территории, вольеров не было. Животные напали на девочку, ребенок от травм погиб.

Также возбуждено уголовное дело по факту предоставления руководством оздоровительно-образовательного центра и санаторно-курортного комплекса услуги по проживанию ненадлежащего качества, повлекшей по неосторожности причинение смерти потерпевшей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее похожая трагедия произошла также в Крыму — десятилетняя девочка погибла после нападения на нее ротвейлеров её дедушки.