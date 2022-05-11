Уфа, , 12:15 — REGNUM Уголовное дело по факту травмирования двух детей на карусели возбуждено в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Карусель Circe Denyer

По версии следствия, 8 мая текущего года в г. Нефтекамске две 11-летние девочки получили телесные повреждения в виде перелома ноги, катаясь на карусели в Центральном парке культуры и отдыха.

«По предварительным данным, карусель не была закреплена надлежащим образом, в связи с чем во время ее движения произошло смещение конструкции с места установки и карусель накренилась, что повлекло зажатие ног девочек между сиденьями карусели и землей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Во время расследования действий лиц, которые ответственны за соблюдение требований безопасности при оказании этого вида услуг, будет дана правовая оценка.