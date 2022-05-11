Мадрид, 11 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Правительство Испании одобрило законопроект о табачном рынке, который ставит электронные сигареты в равное положение с обычными сигаретами. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на пресс-службу министерства финансов страны.

Сигарета

Помимо этого, законопроект запрещает продажу табака вне табачных магазинов в течение пяти лет.

Отмечается, что постановление способствует повышению прозрачности отрасли и ее взаимоотношений с администрациями регионов, а также укреплению принципа нейтралитета в государственных табачных торговых точках.