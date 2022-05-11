Бухарест, , 12:10 — REGNUM Правительство Румынии подписало постановление о новом повышении пенсий в стране. Об этом 11 мая сообщает «Румынское телевидение».

Румыния andrea floris

Согласно официальной информации, нововведение коснется граждан, получающих минимальный размер соответствующих выплат и не пользующихся дополнительными социальными льготами.

Предполагается, что указанной категории лиц будет прибавлено к ежемесячному пенсиону до $30.

Нововведение вступит в силу с 1 июля текущего года. Для этого из государственного бюджета будет выделено более $150 млн.