Майкоп, 11 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Адыгее будут увековечены имена героев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. В честь военнослужащих, отдавших жизни в Донбассе, назовут улицы. Одним из первых героев, удостоенных такой чести, станет Герой России Владимир Жога сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Elizabeth McClay Гвоздики герою

Как отметил руководитель Адыгеи, он поддержал инициативу патриотических организаций республики, предложивших назвать одну из новых улиц Майкопа именем Владимира Жоги, командира батальона «Спарта», уроженца Донецка, ставшего первым иностранным гражданином, которому было присвоено звание Героя России.

«В Адыгее будут увековечены имена и других воинов, наших земляков, участвовавших в специальной военной операции, с честью исполнивших свой воинский и гражданский долг. Мы должны сохранять и преумножать память о наших героях», — написал Кумпилов.

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