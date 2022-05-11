Кемерово, , 12:09 — REGNUM В кемеровской больнице ребёнку после сдачи крови руки вместо бинтов замотали пелёнками. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» мальчика.

В больнице

«Сегодня, 11 мая, мой сын пошёл на приём в поликлинику на пр. Шахтеров 72 — вторая детская, чтоб сдать кровь. Вот как к нему отнеслись в кабинете №19. В поликлинике нет бинтов, нет стирильных салфеток. Просто перевязали руки ребёнку пеленками», — сообщила она.

В кемеровской детской горбольнице в ответ заявили, что по данной ситуации проведена внутренняя проверка.

«Кабинет оснащён всеми необходимыми расходными материалами. Медицинская сестра использовала для закрепления спиртовой салфетки полоску одноразовой пелёнки с целью меньшей травматизации кожи ребёнка», — говорится в комментарии медучреждения.

Отмечается, что с матерью ребёнка составлен телефонный разговор — ей дали пояснения о работе медперсонала и пригласили осмотреть оснащение процедурного кабинета.