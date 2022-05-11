София, , 12:09 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило новый план финансовой помощи основным клиникам и профильным больницам страны, предусматривающий выделение им в общей сложности 25 млн левов ($15 млн). Об этом 11 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

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Согласно официальным данным, средства будут поровну распределены между соответствующими медучреждениями. При этом указанные деньги должны быть истрачены на мероприятия, не входящие в сферу обязательного медицинского страхования.

Предполагается, что они пойдут на обеспечение лечения пациентов с психическими заболеваниями, программы реабилитации больных туберкулёзом, а также вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Напомним, масштабные проекты финансирования системы здравоохранения страны были заложены в программу коалиционного правительства Болгарии в 2021-м году. По словам независимых экспертов, в настоящее время абсолютное большинство этих проектов остается нереализованным.