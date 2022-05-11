София, 11 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило новый план финансовой помощи основным клиникам и профильным больницам страны, предусматривающий выделение им в общей сложности 25 млн левов ($15 млн). Об этом 11 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальным данным, средства будут поровну распределены между соответствующими медучреждениями. При этом указанные деньги должны быть истрачены на мероприятия, не входящие в сферу обязательного медицинского страхования.

Предполагается, что они пойдут на обеспечение лечения пациентов с психическими заболеваниями, программы реабилитации больных туберкулёзом, а также вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Напомним, масштабные проекты финансирования системы здравоохранения страны были заложены в программу коалиционного правительства Болгарии в 2021-м году. По словам независимых экспертов, в настоящее время абсолютное большинство этих проектов остается нереализованным.