Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Создатели сериала «Пацаны» в жанре деконструкции супергероики опубликовали новую фотографию со съёмок третьего сезона шоу. Изображение было опубликовано 11 мая на портале Screen Rant.

Постер фильма «Пацаны»

На снимке актёры Карл Урбан (Уильям Бутчер), Лаз Алонсо (Марвин Т. Милк), Карен Фукухара (Кимико Миясиро) и Томер Капон (Французик) запечатлены в костюмах, похожих на те, что носят герои фильмов «Охотники за привидениями». Судя по внешнему виду персонажей, в этой сцене они готовятся к чему-то серьёзному.

Напомним, первый эпизод третьего сезона сериала «Пацаны» онлайн-кинотеатр Amazon Prime покажет 3 июня 2022 года. В марте 2022 года ИА REGNUM сообщило, что на трейлер продолжения популярного шоу пожаловались более 20 млн раз.

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