Вашингтон, 11 мая 2022, 12:06 — REGNUM Соединённые Штаты поставляли оружие Украине до начала российской спецоперации, сообщил 11 мая официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.
По его словам, США поставляли оружие на Украину задолго до начала военной операции.
«Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием. Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев», — сказал Кирби в телеэфире.