Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге за вторую часть майских праздников по недосмотру родителей из окон квартир выпало двое детей, сообщили 11 мая в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Москитная сетка

Первый несчастный случай был зарегистрирован днем 9 мая. Пятилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже одного из домов по Лесному проспекту. Днем позже, вечером 10 мая полуторагодовалый мальчик, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже одного из домов по проспекту Народного Ополчения.

«Оба ребенка в настоящее время госпитализированы им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

ГСУ СКР по Петербургу просит родителей не оставлять детей без присмотра даже на короткий срок.