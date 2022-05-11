Петропавловск-Камчатский, , 12:04 — REGNUM На Камчатке утром 11 мая в ЕДДС поступило анонимное сообщение об отравлении водопровода. Как заверили специалисты водоканала контроль за качеством воды осуществляется на постоянной основе, угрозы жизни и здоровью населения нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Специалисты лабораторий предприятия регулярно осуществляют контроль за качеством воды, по результатам анализа вся вода, поступающая камчатским потребителям, соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим нормам, в том числе и по данным на утро 11 мая. Все объекты водоснабжения работают в штатном режиме, угрозы жизни и здоровью населения нет», — рассказали в Камчатском водоканале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском утром 11 мая в очередной раз, 21-й с начала 2022 года, из-за поступивших сообщений о заложенных взрывных устройствах в школах эвакуировали весь персонал и учащихся, написало ИА «Камчатка» со ссылкой на городскую мэрию.