Пермь, 11 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Пермском крае за последние сутки, 10 мая, госпитализированы 15 пациентов с коронавирусной инфекции. В течение трёх дней подряд суточный показатель госпитализаций не превышает 18, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в стационарных условиях лечение от COVID-19 получают 386 пермяков. В тяжёлом состоянии находятся 40 пациентов. Из них 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе выявили 368 226 заражении коронавирусом, в том числе 99 случаев — 10 мая. Число жертв заболевания составило 8777 человек. За последние стуки нет ни одного летального исхода.