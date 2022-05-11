Кишинёв, , 12:00 — REGNUM Учителя в Молдавии имеют слишком много дней для отдыха. Об этом 11 мая заявил на заседании министр финансов республики Дмитрий Будянский.

Учитель geralt

«Хочу вам сказать, что 42 дня отпуска бюджетникам, это кажется мне слишком много. Мы самая бедная страна, у нас больше всего выходных и праздников», — сказал глава финансового ведомства.

Будянский предложил обсудить этот вопрос с представителями профсоюзов, так это кажется ему непонятным.

Стоит отметить, что Будянский заявил про «слишком длинный» отпуск учителей после того, как глава Федерации профсоюзов образования и науки Геннадий Донос сообщил министру о проблемах работников школ. Он рассказал, что у преподавателей очень низкая зарплата, а цены в магазинах и тарифы на услуги ЖКХ в стране сильно выросли.