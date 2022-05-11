Пекин, 11 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Австралия вместе с Великобританией и США формируют в Океании военный блок, что усиливает возможность дестабилизации ситуации в регионе. Об этом 11 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

China News Service Чжао Лицзянь

«Австралия вместе с США и Великобританией формируют в регионе военный блок и поощряют гонку вооружений без обсуждения соответствующих вопросов со странами Океании», — сказал он, говоря об обеспокоенности австралийской стороны сотрудничеством между Китаем и Соломоновыми Островами в области безопасности.

Также Чжао Лицзянь уточнил, что такими действиями страны Запада усиливают риски и возможность дестабилизации региона.

«Именно Австралия проводит непрозрачную политику и прибегает к тайным манипуляциям. Государства региона выражают по этому поводу большую обеспокоенность», — отметил китайский дипломат, уточнив, что австралийским властям необходимо «переосмыслить собственные ошибки» для изменения своей политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон оценили ситуацию на Украине.