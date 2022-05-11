Санкт-Петербург, 11 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В приграничных районах Ленинградской области усилят контроль за состоянием режима государственной границы и пограничного режима, предупредило 11 мая Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Gpk.gov.by Пограничный патруль

Причиной усиления названо проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в пограничной сфере, пограничниками, сотрудниками органов МВД и Росгвардии.

Ведомство просит жителей и гостей приграничных районов Ленобласти при выходе из дома брать с собой документы, удостоверяющие личность, «а также с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий».

Отметим, что усиленный режим вводится в мае в приграничных районах региона.