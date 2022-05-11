Краснодар, , 11:58 — REGNUM В Краснодарском крае в ковид-стационары доставлен ещё 31 человек, данные за сутки опубликованы 11 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 10 мая, сообщалось о 33 новых госпитализированных пациентах.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусом — на 18 меньше, чем накануне. По данным регионального оперштаба, восемь новых случаев выявлено в Новороссийске, семь в Краснодаре. В Сочи новых ковид-пациентов не зарегистрировано.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 259 230 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 247 334 человека, жертвами инфекции стали 10 884 пациента.

В ковид-стационарах на утро 11 мая лечатся 538 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ 23 человека, на ЭКМО находится один пациент.