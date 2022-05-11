Кош-Агачский район, Алтай, , 11:57 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай ведутся поиски туриста, пропавшего при сплаве по реке Аргут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Цитата из к/ф «Восточные Саяны. Тофалария: сплав по рекам Мурхой – Гутара – Тагул». реж Владимир Медведев. 2018. Россия

Инцидент произошёл 10 мая. Пропавший — житель Санкт-Петербурга 1984 года рождения. Как отмечается, туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.

В поисковой операции спасатели задействуют беспилотник.

Читайте также: В горах Бурятии со скалы сорвались туристы — один человек погиб