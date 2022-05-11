Кош-Агачский район, Алтай, 11 мая 2022, 11:57 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай ведутся поиски туриста, пропавшего при сплаве по реке Аргут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Инцидент произошёл 10 мая. Пропавший — житель Санкт-Петербурга 1984 года рождения. Как отмечается, туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС.
В поисковой операции спасатели задействуют беспилотник.
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