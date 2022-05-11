Москва, , 11:56 — REGNUM Не более 20% старшего поколения активно занимается спортом, тогда как среди молодёжи эта доля составляет более 85%. Об этом на открытии всероссийского форума «Здоровье нации — основа просвещения России» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Больше 85% [молодых людей] активно занимаются физической культурой. Но вот после 25-30 лет, к сожалению, эта активность снижается», — сказал Мурашко.

При этом, по словам министра, среди людей в возрасте 30-50 лет активно занимаются спортом 35%: «А если мы посмотрим старшее поколение, то среди них активных приверженцев уже не более 20%. И это, конечно, не может нас с вами не беспокоить».