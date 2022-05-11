Уфа, , 11:57 — REGNUM Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Уфы в Донбасс. Эту информацию 11 мая подтвердили в пресс-службе главы Башкирии.

Отправка гуманитарного груза Пресс-служба правительства Тверской области

Отмечается, что в седьмом конвое — более 167 тонн гуманитарного груза, в том числе 61 тонна стройматериалов, около трех тонн лекарств и медоборудования, 30 тонн оборудования для благоустройства дворов и улиц, 70 тонн холодного асфальта, продуктов питания, канцтоваров, хозяйственных товаров. На Донбасс была отправлена 41 единица техники, в составе колонны 133 человека.

Сообщается, что 11 мая в Луганскую Народную Республику отправились 23 врача, а также 17 фельдшеров и медсестер.

В составе колонны также 29 дорожных рабочих, которые в течение месяца будут оказывать помощь в восстановлении дорог и благоустройстве.

Всего в Донбасс из Башкирии было отправлено 634 тонны гуманитарной помощи.