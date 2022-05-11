Ижевск, 11 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 11 мая после перенесенного заражения коронавирусом выписались 28 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 161 799 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 166 285 случаев заражения коронавирусом, из них 35 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 30 новых случаев заражения. В числе новых носителей вируса трое несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 13 человек старше 65 лет.

4023 человека скончались в регионе за время пандемии, накануне летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в республике не регистрировалось, за минувшие сутки скончался 71-летний мужчина.

В течение суток госпитализированы 18 человек, накануне в больницы попали также 18 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 2688 человек, 151 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 16 человек — в тяжелом состоянии, из них шесть пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 6 мая в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 697 386 человек.

Второй компонент препарата получили 556 988 жителей республики, завершив процесс вакцинации полностью.