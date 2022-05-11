Тунис, , 11:59 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед издал указ о назначении членов новой независимой избирательной комиссии после того, как предыдущий состав комиссии был распущен. Об этом 11 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Кайс Сайед Quirinale.it

По данным журналистов, в состав нового органа вошли сторонники Сайеда, что вызвало критику со стороны представителей оппозиции.

Как заявила в интервью изданию лидер партии «Ан-Нахда» Латифа аль-Хабаши, новый орган будет выполнять указания президента, из-за чего все грядущие выборы нельзя считать легитимными.

«Независимый избираемый орган, гарантирующий честность, прозрачность и равные возможности для всех — это один из столпов демократической республиканской системы, обеспечивающий мирную передачу власти. Теперь комиссия не может быть нейтральным органом, учитывая, что она назначена одним из претендентов на власть», — заявила аль-Хабаши.