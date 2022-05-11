Москва, 11 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье 12 мая и 13 мая ожидается потепление до +19… +20 °С, ночью до +7… +9 °С. Но к выходным 14 и 15 мая, по данным Гидрометцентра, снова заметно похолодает до +8… +10 °С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тёплая погода

Следующая неделя, с 16 по 22 мая, в Москве ожидается прохладной с кратковременными дождями и сильным ветром. Температура воздуха не превысит +10… +15 °С.

По мнению ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Елены Волосюк. нужно запастись терпением, потому что наступление тепла и солнца переносится на конец мая, на третью декаду месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Москве и Московской области остаётся потенциально опасной из-за сильного ветра.

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