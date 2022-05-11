Сеул, 11 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В 2021 году в Южной Корее усыновили 415 детей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что в 2020 году показатель составил 492 ребенка, а в 2019 году — 704 ребенка.

Отмечается, что 45,4% или 189 детей были усыновлены иностранными гражданами. Из них 66,7% переехали в США. Остальные — в Канаду, Швецию и Австралию.

70,4% усыновленных детей пришлись на мальчиков в возрасте младше трех лет.

В министерстве отметили, что 99,5% иностранцев, которые усыновили южнокорейских детей, являются родителями-одиночками. В Южной Корее данный показатель составил 73,9%.