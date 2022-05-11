Иркутск, , 20:24 — REGNUM Иркутская компанияООО «Азия Мьюзик Компани», которая уже более 30 лет производит театральное оборудование и музыкальные инструменты,благодаря нацпроекту «Производительность труда» и участию экспертов Федерального центра компетенций, более чем на 65% увеличила выпуск концертных кресел. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Иркутское предприятие будет выпускать дополнительно 18 тысяч театральных кресел в год благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» Правительство Иркутской области

В ноябре 2021 года организация решила привлечь федеральных экспертов к оптимизации рабочих процессов. Пилотным потоком, с которого было решено начать изменения, был выбран участок производства кинотеатральных кресел, который дает 20% выручки предприятия.

В результате анализа производства был выявлен ряд проблем. Например, «узким горлышком» проекта стал участок упаковки, который тормозил последующие процессы. В целях его оптимизации было принято решение изменить технологию, а также перенести сам участок ближе к месту сборки.

Принятые меры позволили повысить производительность труда на конкретном участке на 221%. В целом же на пилотном потоке она возросла на 65%. При этом время реализации проектов сократилось на 73%. Это значит, что до оптимизации «Азия Мьюзик Компани» производила 34 кресла в час и 2500 в месяц, а после работы в рамках нацпроекта та же команда выпускает 54 кресла в час и 4000 в месяц. Итого: около 18 000 дополнительных кресел в год, или 10 Больших залов Московской консерватории.

«В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» мы работаем как единый организм. ФЦК и РЦК — вместе мы делаем общее дело, следуя единым методикам и общей цели… Экспертиза наших экспертов в среднем дала рост производительности на 12% в год, когда средний показатель у предприятий аналогичных отраслей, не участвующих в нацпроекте, не выше 7%», — отметил на днях в ходе первого в 2022 году семинара для руководителей и сотрудников РЦК генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон.

В Иркутской области уже 22 предприятия Иркутской области оценили пользу нацпроекта «Производительность труда».

«По регламенту минимальный показатель, которого должна достичь рабочая группа, — повышение производительности труда на 10%. Однако наши компании показывают результаты в 30%, 40% и 65%, что говорит об эффективности проекта и заинтересованности руководства и персонала в такой работе», — пояснила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

На данный момент работа экспертов Федерального центра компетенций на выпускающем театральное оборудование предприятии окончена, но в ближайшие 2,5 года компания продолжит внедрять инструменты бережливого производства на остальных участках. В дальнейших планах — полномасштабная модернизация и цифровизация производства.

Один из первых шагов в этом направлении уже сделан. В конце 2022 года предприятие получило заём Фонда развития промышленности на приобретение промышленного оборудования для увеличения объёмов производства пианино. В рамках программы «Проекты развития» компания получила 20,3 млн по ставке 1% годовых на пять лет.

Благодаря софинансированию ФРП и приобретению нового оборудования компания увеличит объём производства пианино в несколько раз, до 900 экземпляров в год, начиная с 2022-го. Кроме того, возрастет выпуск акустических систем для кинотеатров, концертных и конференц-залов. За время реализации проекта будет создано 23 новых высокотехнологичных рабочих места, а налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 54,6 миллиона рублей.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.