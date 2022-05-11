Ставрополь, 11 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в скором будущем появится новый тепличный комплекс, в котором будут выращивать овощные культуры. Его стоимость составит более 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона. Финансирование объекта взяли на себя инвесторы.

Теплица

Местом строительства нового предприятия стал посёлок Нежинский в Предгорном округе. Площадь производства составит около десяти гектаров. На нем круглогодично будут выращивать огурцы и томаты. Новый объект станет существенным подспорьем для замещения импортных овощей собственной продукцией и насыщения ими продовольственного рынка региона и других субъектов РФ.

«Общая стоимость инвестпроекта составляет более двух миллиардов рублей, финансирование осуществляется за счет средств инвесторов. В условиях санкций мы продолжаем делать упор на сельском хозяйстве, обеспечиваем продовольственную безопасность за счет расширения собственного производства и сокращения доли импорта», — цитирует главу Предгорного округа Николая Бондаренко ГТРК «Ставрополье».