Благовещенск, 11 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Приамурье 41 человек из числа детей-сирот, которые в 2022 году получили жилищные сертификаты, уже приобрели себе жильё в собственность и празднуют новоселье. Всего в этом году сертификаты получили 166 амурчан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Дарья Антонвоа ИА REGNUM Новая квартира

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Приобрести жильё в собственности дети-сироты должны до сентября.

По сертификатам куплено 32 квартиры в Благовещенске, три — в Белогорске, три — в Свободном, по одной - в Тынде, Ерофее Павловиче и Благовещенском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане 11 мая ключи от новых квартир в современном жилом комплексе «Нагаевский» вручили семерым детям-сиротам.