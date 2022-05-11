Ереван, 11 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по избыточной смертности в Армении от COVID-19 является преувеличенной и в нее включены летальные исходы, произошедшие из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом 11 мая говорится в сообщении минздрава Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Данные ВОЗ об избыточной смертности от COVID-19 в Армении преувеличены», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по поручению армянского министра здравоохранения Анаит Аванесян был проведен анализ указанных данных ВОЗ.

«Выяснилось, что в отчете технической рабочей группы, изучающей летальность от коронавируса, в статистику избыточной смертности за первые два года пандемии были включены случаи смерти, зафиксированные в результате 44-дневной войны», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, добавляется, что эксперты ВОЗ при составлении статистики использовали предварительные данные по Армении за 2020–2021 годы, отличающиеся от окончательных.

«В связи с этим минздрав обратится в ВОЗ, требуя дополнительные комментариями и пересмотра опубликованного анализа», — также уточняется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана о том, что 9 мая армянские силы обстреляли позиции азербайджанской армии на восточном направлении границы.