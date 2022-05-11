Пермь, 11 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Пермском крае и его столице 11 мая из-за смога организован мониторинг качества воздуха. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региона.

Kentaro IEMOTO Смог в Пекине

Пробы воздуха для лабораторного анализа взяты в шести точках Перми и в шести населенных пунктах края. Воздух исследуется на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах.

Пермякам рекомендуют держать окна закрытыми, пить больше воды и по возможности не выходить на улицу. Напомним, ранее в соцсетях жители разных пермских городов пожаловались на дымовую завесу и запах гари.

По данным краевого минприроды, на всей территории Прикамья система видеонаблюдения «Лесохранитель» фиксируют дымку. Смог появился из-за сложной лесопожарной обстановки в Курганской области.