Джакарта, , 11:48 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо должен встретиться с генеральным директором Tesla Илоном Маском в кулуарах визита в Соединенные Штаты, сообщает Kompas.

Илон Маск Steve Jurvetson

По словам главы секретариата президента, в настоящее время устанавливается подходящее время для встречи президента Индонезии с Илоном Маском.

Президент в настоящее время находится в США для участия в специальном саммите АСЕАН-США в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо вместе с первой леди страны прилетел в США для участия в специальной конференции высокого уровня между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США.

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