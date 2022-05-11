Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM Жители частных домов Екатеринбурга в мае получат две квитанции за вывоз мусора. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».

Квитанция Yarregion.ru

С мая 2022 года региональный оператор по обращению с ТКО начал самостоятельно выставлять счета за услуги жителям частного сектора. С этим связано получение екатеринбуржцами двойных квитанций. Одна из них за апрель от АО «Екатеринбургэнергосбыт», другая за май от ЕМУП «Спецавтобаза», объясняет региональный оператор. При этом номер лицевого счета горожан останется прежним, заключать новые договоры нет необходимости.

Отмечается, что изменения не коснуться жителей многоквартирных домов. У них нет договора с ЕМУП «Спецавтобаза».