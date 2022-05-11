Нью-Йорк, США, , 11:47 — REGNUM К проекту сериала «Мир Дикого Запада» канала HBO присоединилась актриса Ариана ДеБос, получившая «Оскар» за роль в фильме Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Об этом 11 мая сообщает портал Comicbook.

Постер сериала «Мир Дикого Запада»

С объявлением по поводу ДеБос пресс-служба HBO выступила почти одновременно с выходом первого трейлера продолжения популярного фантастического шоу. Четвёртый сезон «Мира Дикого Запада» HBO начнёт показывать 26 июня 2021 года, в его рамках будет выпущено восемь эпизодов. Телеканал назвал продолжение шоу «Тёмной «одиссеей» о судьбе разумной жизни на Земле».

Напомним, последний эпизод третьего сезона «Мира Дикого Запада» вышел на HBO 3 мая 2020 года. В четвёртом сезоне сериала в кадре вновь появятся актёры Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Люк Хемсворт, Аарон Пол и Анжела Сарафян.

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