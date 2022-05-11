Цхинвал, 11 мая 2022, 11:47 — REGNUM Все президенты Южной Осетии понимали важность максимально интеграции республики с Россией, но для их объединения нужно не только решение Цхинвала, но и Москвы. Об этом 11 мая сообщил ТАСС победивший на президентских выборах Алан Гаглоев.

Алан Гаглоев
Алан Гаглоев
Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия

«Это не односторонний процесс. Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер — Российская Федерация — занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований», — сказал Гаглоев.

Он заявил, что нужно «понимать» сложности, с которыми столкнулась Россия. Референдум о вхождении в состав РФ, по мнению Гаглоева, можно будет провести после получения соответствующего сигнала.

«Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», — сказал политик.

Ранее Гаглоева поздравил с победой на выборах российский президент Владимир Путин.

Напомним, по данным ЦИК Южной Осетии после обработки 97% бюллетеней, Гаглоев набрал при голосовании 54,2%. Действующий глава республики Анатолий Бибилов получил только 43,3%. Остальные избиратели проголосовали против всех кандидатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Гаглоев сообщил, когда может пройти инаугурация президента Южной Осетии