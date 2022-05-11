Цхинвал, 11 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Все президенты Южной Осетии понимали важность максимально интеграции республики с Россией, но для их объединения нужно не только решение Цхинвала, но и Москвы. Об этом 11 мая сообщил ТАСС победивший на президентских выборах Алан Гаглоев.

Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия Алан Гаглоев

«Это не односторонний процесс. Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер — Российская Федерация — занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований», — сказал Гаглоев.

Он заявил, что нужно «понимать» сложности, с которыми столкнулась Россия. Референдум о вхождении в состав РФ, по мнению Гаглоева, можно будет провести после получения соответствующего сигнала.

«Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», — сказал политик.

Ранее Гаглоева поздравил с победой на выборах российский президент Владимир Путин.

Напомним, по данным ЦИК Южной Осетии после обработки 97% бюллетеней, Гаглоев набрал при голосовании 54,2%. Действующий глава республики Анатолий Бибилов получил только 43,3%. Остальные избиратели проголосовали против всех кандидатов.