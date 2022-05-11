Новосибирск, 11 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Новосибирске за четыре месяца 2022 года произошло 909 пожаров. Это на 4% больше, чем в 2021 году — 874 пожаров, сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

32. mchs. gov. ru Пожар

Уточняется, что на объектах жилого фонда зафиксировано 147 пожаров (16% от общего количества).

При этом наблюдается уменьшение числа пожаров в многоквартирных домах — на 29,5% и в частных домах — на 17%. Также отмечено снижение количества погибших людей — за четыре месяца 2022 года погиб 21 человек, в 2021 году — 30 человек.