Москва, , 11:47 — REGNUM На IT-тендере, который был связан с единой информационной системой в сфере закупок, конкурентной борьбы не произошло. На контракт с начальной стоимостью более 874,674 млн рублей была подана всего одна заявка, передаёт ИА REGNUM.

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Будущий исполнитель запросил за свои услуги 871 175 800 рублей. Контракт будет подписан с АО «Лаборатория новых информационных технологий «Ланит», созданным в 1993 году. Контракт числится в стадии подписания поставщиком.

Напомним, «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» ранее объявил два тендера, один из которых связан с оказанием услуг по эксплуатации единой информсистемы в сфере госзакупок. Работы финансируются из федерального бюджета, они должны быть выполнены до конца августа 2023 года.

Второй тендер прошёл с начальной ценой более 379 млн рублей.