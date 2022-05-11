Москва, 11 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. На IT-тендере, который был связан с единой информационной системой в сфере закупок, конкурентной борьбы не произошло. На контракт с начальной стоимостью более 874,674 млн рублей была подана всего одна заявка, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM It

Будущий исполнитель запросил за свои услуги 871 175 800 рублей. Контракт будет подписан с АО «Лаборатория новых информационных технологий «Ланит», созданным в 1993 году. Контракт числится в стадии подписания поставщиком.

Напомним, «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» ранее объявил два тендера, один из которых связан с оказанием услуг по эксплуатации единой информсистемы в сфере госзакупок. Работы финансируются из федерального бюджета, они должны быть выполнены до конца августа 2023 года.

Второй тендер прошёл с начальной ценой более 379 млн рублей.