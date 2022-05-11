Воронеж, 11 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализировали 28 человек с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 11 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 10 мая, сообщалось о 18 воронежцах, попавших в больницы с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе выявили 133 новых случая заражения коронавирусом, что на десять случаев меньше, чем накануне. Выздоровели 155 человек, двое ковид-пациентов за минувшие сутки умерли.

С начала пандемии на территории Воронежской области подтверждено 382 042 случая заражения коронавирусом, выздоровели из общего числа 370 930 человек. Скончались 8 259 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.