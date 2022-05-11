Москва, 11 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Количество пациентов, госпитализированных в России из-за коронавирусной инфекции в течение суток, увеличилось на 13,2% по сравнению с предыдущим днём. Об этом 11 мая сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Врач

«По состоянию на 11 мая 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1132 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,2%», — говорится в сообщении.

В 42 регионах госпитализаций стало больше, в 32 — меньше, а в 11 ситуация не изменилась.

Всего в стране выявлено 4102 новых случая заболевания. При этом за сутки выздоровели 5043 человека, скончались — 98 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава России Михаил Мурашко предупредил, что полностью эпидемия COVID-19 не закончилась.

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