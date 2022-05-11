* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 11 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В письме представителям движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в государственных университетах Афганистана министр высшего образования призвал к сбору документальной информации о преподавателях, занимавших политические или военные должности при предыдущем режиме. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Некоторые преподаватели говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ищут предлоги, чтобы их уволить.

«Направьте документально подтвержденную информацию о количестве профессоров, имевших политические или военные обязанности при прежней коррумпированной системе или которые в сотрудничестве с разведкой преследовали и причиняли вред честным студентам и моджахедам», — говорится в письме.

Декан одного из факультетов Кабульского университета сообщил Afghanistan International, что тем самым талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят осуществить программу внешней разведки по разрушению основ высшего образования Афганистана.

Преподаватели Кабульского университета добавили, что решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о раздельном обучении студенток и студентов по три дня в неделю, соответствует этой цели.

Другой преподаватель считает, что под такими предлогами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят уволить педагогов, которые критикуют неверные планы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в социальных сетях, и назначить на их место своих людей, не имеющих ни знаний, ни опыта.

После падения предыдущего правительства талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели жёсткие правила в отношении студентов и преподавателей университетов. Примерно месяц назад радикалы произвели массовое увольнение около 100 преподавателей университетов Кабула и Балха.