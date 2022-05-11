Кострома, 11 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В городе Кировске Ленинградской области установят мемориальную стелу в честь костромичей, погибших при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Костромская областная дума.

Так будет выглядеть мемориальная стела в честь костромичей, защищавших Ленинград

Гранитный обелиск появится на интернациональной Аллее Памяти «Невский пятачок», на территории которого в 1941–1943 годах шли ожесточенные бои. Сосредоточение советских войск на левом берегу Невы сыграло ведущую роль в прорыве блокады Ленинграда и удержании линии фронта. Всего на этом направлении погибли более 25 тысяч костромичей.

Аллея Памяти была заложена в Ленинградской области в 2005 году. На ней находится ряд братских могил и памятных знаков от Армении, Азербайджана, Белоруссии, Московской области, Татарстана и так далее. В конце аллеи находится поклонный крест.