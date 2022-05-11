Томск, 11 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Девять заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 130 589.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 128 311 человек, в том числе 69 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 834 больных.