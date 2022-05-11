Ставрополь, 11 мая 2022, 11:41 — REGNUM В Ставропольском крае в ближайшие двое суток должно похолодать. По утрам и в ночное время на ряде территорий будут наблюдаться заморозки, предупредили в Ставропольском гидрометцентрн. синоптики.
Между тем, несмотря на такое понижение температуры в ночные и утренние часы, днем в ближайшие трое суток на Ставрополье будет очень тепло. Так, 11 мая температура воздуха составит +11°…+16°, а 12 и 13 мая — от +18° до +23°. При этом осадков не ожидается, а ветер будет несильным 5-10 м/с, при порывах до 11-14 м/с.