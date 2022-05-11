Ставрополь, 11 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в ближайшие двое суток должно похолодать. По утрам и в ночное время в ряде территорий будут наблюдаться заморозки, предупредили в Ставропольском гидрометцентре.

Free-Photos Заморозки

«Ночью и утром 12 и 13 мая 2022 г. местами в Ставропольском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0… — 2°», — говорится в сообщении на официальном сайте гидромета по региону.

Между тем, несмотря на такое понижение температуры в ночные и утренние часы, днем в ближайшие трое суток на Ставрополье будет очень тепло. Так, 11 мая температура воздуха составит +11°…+16°, а 12 и 13 мая — от +18° до +23°. При этом осадков не ожидается, а ветер будет несильным 5-10 м/с, при порывах до 11–14 м/с.