Екатеринбург, 11 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В пяти округах Свердловской области определили участки под строительство приютов для животных. Идёт подготовка конкурсов на разработку проектно-сметных документаций, сообщили журналистам в департаменте информполитики по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

Территории для размещения приютов выбраны в Алапаевске, Верхней Салде, Верхотурском, Полевском и Сысертском городских округах. Кроме того, в регионе разработана дорожная карта, которая предусматривает строительство приютов в каждом управленческом округе Екатеринбурга. По словам директора департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина, места для строительства приютов в уральской столице пока не определены.

Отметим, на Среднем Урале с февраля 2022 года была отловлена 2641 собака. Более 1 тысячи животных удалось пристроить. Остальных временно разместили в 12 приютах региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года губернатор Евгений Куйвашев обратил внимание на непростую ситуацию с бездомными животными. Он поручил главам муниципалитетов в течение двух недель отловить бездомных собак.