Москва, 11 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. США стремятся нанести России тяжёлое поражение, поэтому направляют Киеву беспрецедентную по масштабам помощь, сообщил 11 мая замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

Он прокомментировал решение палаты представителей Конгресса США о выделении Украине 40 млрд долларов.

«Совершенно очевидно, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Её цель — продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире», — написал Медведев в личном телеграм-канале.

По его словам, США не смогут достичь своей цели — «быстрее сломается их печатный станок», выпускающий доллары. Медведев посоветовал американцам «благодарить» свои власти на высокие цены на продовольствие и топливо.

«А вот цели спецоперации будут достигнуты», — заявил замглавы Совбеза.