Медведев спрогнозировал «поломку» печатного станка США
Москва, 11 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. США стремятся нанести России тяжёлое поражение, поэтому направляют Киеву беспрецедентную по масштабам помощь, сообщил 11 мая замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он прокомментировал решение палаты представителей Конгресса США о выделении Украине 40 млрд долларов.
«Совершенно очевидно, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Её цель — продолжение proxy war против России, желание нанести тяжёлое поражение нашей стране, ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире», — написал Медведев в личном телеграм-канале.
По его словам, США не смогут достичь своей цели — «быстрее сломается их печатный станок», выпускающий доллары. Медведев посоветовал американцам «благодарить» свои власти на высокие цены на продовольствие и топливо.
«А вот цели спецоперации будут достигнуты», — заявил замглавы Совбеза.