Санкт-Петербург, 11 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области поддержат город Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР) в процессе восстановления мирной жизни, сообщил 11 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

t. me/drozdenko_au_lo Город Енакиево (ДНР)

Отметим, сейчас в Енакиево находится делегация от региона — вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк, руководитель дорожного комитета Денис Седов и глава администрации Всеволожского района Ленобласти Андрей Низовский.

«По возвращении с Донбасса представителей области уточним объем помощи и наши возможности. Работать будем в рамках соглашения, которое подпишем с главой администрации Енакиево», — уточнил Дрозденко, отметив, что уже сейчас ясно, что на месте потребуется помощь специалистов строительного и социального блоков.