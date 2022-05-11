Бейрут, 11 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Представители военизированного ливанского движения «Хезболла» заявили о приведении своих сил в боевую готовность из-за военных учений армии Израиля. Об этом 11 мая сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление главы организации — Хассана Насраллы.

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По словам Насраллы, за последние дни было отмечено перемещение израильских войск к северным границам страны на фоне грядущих парламентских выборов в Ливане.

«Я хочу заявить, что начиная с того момента, когда стало известно о манёврах израильского противника, мы отдали приказ отрядам сопротивления мобилизовать своих бойцов и привести вооружения в состояние полной боевой готовности», — заявил Насралла.